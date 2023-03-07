Кочкин Никита Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кочкин Тимофей Алексеевич
Мать: Кочкина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1877
Дочь: Малова Кораблева Мария Никитична
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: Агапова Анастасия Никитична
Мать ребёнка: не указана
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Никитична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1900