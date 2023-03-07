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Кочкин Никита Тимофеевич

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кочкин Тимофей Алексеевич

Мать: Кочкина Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Около 1877

Дочь: Малова Кораблева Мария Никитична

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: Агапова Анастасия Никитична

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочкин Василий Никитич

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Никитична

Мать ребёнка: не указана

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1900
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