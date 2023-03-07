Козина (Кочкина) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1858
Дата смерти02.02.1909 ст.
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: Кочкин Тимофей Алексеевич
Мать: Кочкина Мария Ивановна
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
27.01.1886 ст.
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
31.10.1886 ст.
Дочь: Параскева Николаевна
Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.
Дочь: Меланья Николаевна
Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
16.01.1890 ст.
Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.12.1891 ст.
Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.12.1894 ст.
Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
15.02.1899 ст.
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.02.1901 ст.
Дочь: Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич
ГАНО 504-18-4
Смерть
02.02.1909 ст.
ГАНО 480-7-89 Умерла от простуды