Козина (Кочкина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козина (Кочкина) Евдокия Тимофеевна

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Место рождения

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

02.02.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Кочкин Тимофей Алексеевич

Мать: Кочкина Мария Ивановна

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
27.01.1886 ст.

Муж: Козин Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
31.10.1886 ст.

Дочь: Параскева Николаевна

Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
26.12.1887 ст.

Дочь: Меланья Николаевна

Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
16.01.1890 ст.

Сын: Козин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-2
Рождение ребёнка
24.12.1891 ст.

Сын: Козин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
27.12.1894 ст.

Сын: Козин Степан Николаевич

Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
15.02.1899 ст.

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-3
Рождение ребёнка
13.02.1901 ст.

Дочь: Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Козин Николай Николаевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 504-18-4
Смерть
02.02.1909 ст.
Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89 Умерла от простуды
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