Легкова (Кособокова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970
Образование
1990
Мед колледж (фельдшер)
Бракосочетание
17.08.1991
Рождение ребёнка
23.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чиченин Андрей Анатольевич
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Рождение ребёнка
10.04.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чиченин Андрей Анатольевич
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Развод
?.04.2005
Рождение ребёнка
11.01.2006
Дочь: Чиченина Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Феофанов Александр Сергеевич
родилась дома. 56 см. 3700 г. В 9:24
Бракосочетание
24.11.2012