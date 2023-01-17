Легкова (Кособокова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легкова (Кособокова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

24.06.1970

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1947 г.р.

Муж

1969 г.р.
1985 г.р.

Дети

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2006 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1970

Отец: Кособоков Алексей Сергеевич

Мать: Кособокова Галина Ивановна

Коломна, Коломенский, Московская область
Образование
1990
Коломна, Коломенский, Московская область
Мед колледж (фельдшер)
Бракосочетание
17.08.1991

Муж: Чиченин Андрей Анатольевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
23.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиченин Андрей Анатольевич

Коломна, Коломенский, Московская область
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Рождение ребёнка
10.04.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чиченин Андрей Анатольевич

Коломна, Коломенский, Московская область
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Развод
?.04.2005

Муж: Чиченин Андрей Анатольевич

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.2006

Дочь: Чиченина Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Феофанов Александр Сергеевич

Коломна, Коломенский, Московская область
родилась дома. 56 см. 3700 г. В 9:24
Бракосочетание
24.11.2012

Муж: Легков Дмитрий Викторович

Коломна, Коломенский, Московская область
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