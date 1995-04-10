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Чиченина Алёна Андреевна

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

10.04.1995

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1995

Отец: Чиченин Андрей Анатольевич

Мать: Легкова Татьяна Алексеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
3800 г. 56 см. В 5:15
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