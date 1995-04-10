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Чиченина Алёна Андреевна
Чиченина Алёна Андреевна
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Место рождения
Коломна
, Коломенский, Московская область
Дата рождения
10.04.1995
Пол
Женский
Отец
Чиченин Андрей Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Легкова (Кособокова) Татьяна Алексеевна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1995
Отец:
Чиченин Андрей Анатольевич
Мать:
Легкова Татьяна Алексеевна
Коломна
, Коломенский, Московская область
3800 г. 56 см. В 5:15
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