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Феофанов Александр Сергеевич

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Место рождения

Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область

Дата рождения

17.06.1969

Дата смерти

02.07.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1969

Отец: не указан

Мать: Власова Екатерина Сергеевна

Кола, Кольский муниципальный район, Мурманская область
Место жительства
С 1970
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1994
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
11.01.2006

Дочь: Чиченина Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Легкова Татьяна Алексеевна

Коломна, Коломенский, Московская область
родилась дома. 56 см. 3700 г. В 9:24
Смерть
02.07.2021
Коломна, Коломенский, Московская область
От рака лёгких.
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