Феофанов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения17.06.1969
Дата смерти02.07.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1969
Отец: не указан
Место жительства
С 1970
Конаково, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
С 1994
Рождение ребёнка
11.01.2006
Дочь: Чиченина Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Легкова Татьяна Алексеевна
родилась дома. 56 см. 3700 г. В 9:24
Смерть
02.07.2021
От рака лёгких.