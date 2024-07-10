Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1981
Сын: Брыксин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Брыксин Сергей Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.1985
Дочь: Швец Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Брыксин Сергей Алексеевич