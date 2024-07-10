Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна 09.07.1960 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1960

Отец: Смоленцев Николай Федорович

Мать: Михеева Любовь Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брыксин Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
30.05.1981

Сын: Брыксин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Брыксин Сергей Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.1985

Дочь: Швец Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Брыксин Сергей Алексеевич

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