Михеева Любовь Андреевна
Место рожденияКировская область, Кичминский район, д. Теплики
Дата рождения1933
Дата смерти?.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Михеев Андрей Николаевич
Мать: Михеева Анна Игнатьевна
Рождение ребёнка
?.03.1954
Сын: Смоленцев Павел Николаевич
Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
?.08.1955
Дочь: Смоленцева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
?.04.1957
Дочь: Смоленцева Вера Николаевна
Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
?.10.1958
Дочь: Смоленцева Софья Николаевна
Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
09.07.1960
Дочь: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
?.04.1962
Дочь: Смоленцева Нина Николаевна
Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1964
Сын: Смоленцев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович
Рождение ребёнка
1966
Сын: Смоленцев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович
Смерть
?.02.2012