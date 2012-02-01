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Михеева Любовь Андреевна

Место рождения

Кировская область, Кичминский район, д. Теплики

Дата рождения

1933

Дата смерти

?.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Михеев Андрей Николаевич

Мать: Михеева Анна Игнатьевна

Рождение ребёнка
?.03.1954

Сын: Смоленцев Павел Николаевич

Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
?.08.1955

Дочь: Смоленцева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
?.04.1957

Дочь: Смоленцева Вера Николаевна

Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
?.10.1958

Дочь: Смоленцева Софья Николаевна

Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
09.07.1960

Дочь: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
?.04.1962

Дочь: Смоленцева Нина Николаевна

Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Смоленцев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Смоленцев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Смоленцев Николай Федорович

Смерть
?.02.2012

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