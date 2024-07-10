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Смоленцев Николай Федорович

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Место рождения

Кировская область, Советский район, д. Нифогино

Дата рождения

28.04.1926

Дата смерти

?.12.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1926

Отец: Смоленцев Федор Дмитриевич

Мать: Смоленцева Агафия Васильевна

Рождение ребёнка
?.03.1954

Сын: Смоленцев Павел Николаевич

Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
?.08.1955

Дочь: Смоленцева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
?.04.1957

Дочь: Смоленцева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
?.10.1958

Дочь: Смоленцева Софья Николаевна

Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
09.07.1960

Дочь: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
?.04.1962

Дочь: Смоленцева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Смоленцев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Смоленцев Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна

Смерть
?.12.1980

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