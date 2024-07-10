Смоленцев Николай Федорович
Место рожденияКировская область, Советский район, д. Нифогино
Дата рождения28.04.1926
Дата смерти?.12.1980
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1926
Рождение ребёнка
?.03.1954
Сын: Смоленцев Павел Николаевич
Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
?.08.1955
Дочь: Смоленцева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
?.04.1957
Дочь: Смоленцева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
?.10.1958
Дочь: Смоленцева Софья Николаевна
Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
09.07.1960
Дочь: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
?.04.1962
Дочь: Смоленцева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Смоленцев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
1966
Сын: Смоленцев Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Михеева Любовь Андреевна
Смерть
?.12.1980