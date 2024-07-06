Брыксин Александр Сергеевич 30.05.1981 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брыксин Александр Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.05.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1981

Отец: Брыксин Сергей Алексеевич

Мать: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыксина (Степанова) Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
12.01.2012

Сын: Брыксин Егор Александрович

Мать ребёнка: Брыксина (Степанова) Елена Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
11.08.2012

Жена: Брыксина (Степанова) Елена Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.2021

Сын: Брыксин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Брыксина (Степанова) Елена Юрьевна

Москва, город федерального значения Москва

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