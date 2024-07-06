Брыксин Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.01.2012
Сын: Брыксин Егор Александрович
Мать ребёнка: Брыксина (Степанова) Елена Юрьевна
Бракосочетание
11.08.2012
Рождение ребёнка
04.12.2021
Сын: Брыксин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Брыксина (Степанова) Елена Юрьевна