Брыксин Сергей Алексеевич 19.04.1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Брыксин Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1956

Отец: Брыксин Алексей Дмитриевич

Мать: Брыксина (Маренкова) Лидия Тихоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
30.05.1981

Сын: Брыксин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.1985

Дочь: Швец Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна

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