Брыксин Сергей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.05.1981
Сын: Брыксин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.08.1985
Дочь: Швец Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Брыксина (Смоленцева) Наталья Николаевна