Шанаева (Дударова) Госама Ахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дударов Ахмет Батырбиевич
Мать: Дударова Хурсан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есенова Надзи Бициевна
Отец ребёнка: Шанаев Биций Хатуевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шанаев Аслан-Гирей
Отец ребёнка: Шанаев Биций Хатуевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно