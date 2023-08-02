Дударов Ахмет Батырбиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Сын: Дударов Иса
Мать ребёнка: Дударова Хумахо
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дударова Хумахо
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дударов Асланбек Ахметович
Мать ребёнка: Дударова Хурсан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанаева Госама Ахметовна
Мать ребёнка: Дударова Хурсан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дударова Хурсан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дударова Хурсан
Смерть
Неизвестно