Дударов Ахмет Батырбиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударов Ахмет Батырбиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дударов Батырбий Дударович

Мать: Дударова Дисса Дахоковна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Дударов Иса

Мать ребёнка: Дударова Хумахо

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дударова Хумахо

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Асланбек Ахметович

Мать ребёнка: Дударова Хурсан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Госама Ахметовна

Мать ребёнка: Дударова Хурсан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Кургок Ахметович

Мать ребёнка: Дударова Хурсан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дударова Хурсан

Смерть
Неизвестно
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