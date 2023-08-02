Дударова (Мамсурова) Хурсан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дударова (Мамсурова) Хурсан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Асланбек Ахметович

Отец ребёнка: Дударов Ахмет Батырбиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанаева Госама Ахметовна

Отец ребёнка: Дударов Ахмет Батырбиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дударов Кургок Ахметович

Отец ребёнка: Дударов Ахмет Батырбиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дударов Ахмет Батырбиевич

Смерть
Неизвестно
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