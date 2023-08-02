Шанаев Биций Хатуевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Есенова Надзи Бициевна
Мать ребёнка: Шанаева Госама Ахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шанаев Аслан-Гирей
Мать ребёнка: Шанаева Госама Ахметовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шанаева Госама Ахметовна
Смерть
Неизвестно