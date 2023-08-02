Шанаев Биций Хатуевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шанаев Биций Хатуевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Есенова Надзи Бициевна

Мать ребёнка: Шанаева Госама Ахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шанаев Аслан-Гирей

Мать ребёнка: Шанаева Госама Ахметовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шанаева Госама Ахметовна

Смерть
Неизвестно