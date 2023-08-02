Есенова (Шанаева) Надзи Бициевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шанаев Биций Хатуевич
Мать: Шанаева Госама Ахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулатова Налкыз Мулдаровна
Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кундухова Хурсан Мулдаровна
Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тезиева Джан Мулдаровна
Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баразгова Ерас
Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Есенов Мулдар Гарисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно