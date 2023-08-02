Кундухова (Есенова) Хурсан Мулдаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кундухова (Есенова) Хурсан Мулдаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1793 г.р.
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Мулдар Гарисович

Мать: Есенова (Шанаева) Надзи Бициевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кундухов Еналди Дзаналдиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кундухов Еналди Дзаналдиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Туганова (Кундухова) Долаткыз Еналдиевна

Отец ребёнка: Кундухов Еналди Дзаналдиевич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кундухов Аслан-Гирей

Отец ребёнка: Кундухов Еналди Дзаналдиевич

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