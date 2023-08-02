Есенов Мулдар Гарисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенов Мулдар Гарисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Есенов Гарис

Мать: Есенова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тулатова Налкыз Мулдаровна

Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Забе Мулдарович

Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кундухова Хурсан Мулдаровна

Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тезиева Джан Мулдаровна

Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баразгова Ерас

Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Есенов Шаулох Мулдарович

Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенова Надзи Бициевна

Смерть
Неизвестно
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