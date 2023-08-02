Есенов Мулдар Гарисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Есенов Гарис
Мать: Есенова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тулатова Налкыз Мулдаровна
Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кундухова Хурсан Мулдаровна
Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тезиева Джан Мулдаровна
Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баразгова Ерас
Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Есенова Надзи Бициевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Есенова Надзи Бициевна
Смерть
Неизвестно