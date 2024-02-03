Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фурсов Аристарх
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варковский Вениамин Максимович
Отец ребёнка: Варковский Максим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Варковскя) Валентина Максимовна
Отец ребёнка: Варковский Максим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Варковский Максим Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1929
Дочь: Прокопец (Варковская) Лидия Максимовна
Отец ребёнка: Варковский Максим Федорович
Смерть
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым