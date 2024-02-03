Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна

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Место рождения

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фурсов Аристарх

Мать: не указана

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Варковский Вениамин Максимович

Отец ребёнка: Варковский Максим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Варковскя) Валентина Максимовна

Отец ребёнка: Варковский Максим Федорович

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Варковский Максим Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варковский Максим Федорович

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
11.03.1929

Дочь: Прокопец (Варковская) Лидия Максимовна

Отец ребёнка: Варковский Максим Федорович

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым

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