Варковский Максим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Варковский Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Варковский Вениамин Максимович
Мать ребёнка: Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Варковскя) Валентина Максимовна
Мать ребёнка: Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1929
Дочь: Прокопец (Варковская) Лидия Максимовна
Мать ребёнка: Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна
Смерть
Неизвестно