Варковский Вениамин Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВарковский Вениамин Максимович

Варковский Вениамин Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варковский Максим Федорович

Мать: Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варковская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варковская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варковская Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.