(Варковскя) Валентина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Варковскя) Валентина Максимовна

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Место рождения

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варковский Максим Федорович

Мать: Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Джанкой, Джанкой, Республика Крым

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