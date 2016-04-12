Прокопец (Варковская) Лидия Максимовна
Место рождения
Дата рождения11.03.1929
Дата смерти12.04.2016
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1929
Бракосочетание
1956
Рождение ребёнка
11.?.1957
Дочь: Пахомова (Прокопец) Таисия
Отец ребёнка: Прокопец Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
29.?.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прокопец Анатолий Петрович
Смерть
12.04.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно