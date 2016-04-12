Прокопец (Варковская) Лидия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец (Варковская) Лидия Максимовна

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Место рождения

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

11.03.1929

Дата смерти

12.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1929

Отец: Варковский Максим Федорович

Мать: Варковская (Фурсова) Агриппина Аристарховна

Корсунь, Верховский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
1956

Муж: Прокопец Анатолий Петрович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
11.?.1957

Дочь: Пахомова (Прокопец) Таисия

Отец ребёнка: Прокопец Анатолий Петрович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Рождение ребёнка
29.?.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прокопец Анатолий Петрович

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Смерть
12.04.2016
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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