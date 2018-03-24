Пахомова (Прокопец) Таисия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахомова (Прокопец) Таисия

Пахомова (Прокопец) Таисия

Место рождения

Джанкой, Джанкой, Республика Крым

Дата рождения

11.?.1957

Дата смерти

24.03.2018

Пол

Женский

Отец

Мать

1929 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1957

Отец: Прокопец Анатолий Петрович

Мать: Прокопец (Варковская) Лидия Максимовна

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.?.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Джанкой, Джанкой, Республика Крым
Смерть
24.03.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.