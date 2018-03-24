Пахомова (Прокопец) Таисия
Место рождения
Дата рождения11.?.1957
Дата смерти24.03.2018
ПолЖенский
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.?.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.?.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
24.03.2018
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно