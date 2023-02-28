Анна Емельянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Емельянова

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Место рождения

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1875

Дата смерти

06.08.1915

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреево, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.01.1893

Муж: Фёдор Захаров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1894

Дочь: Мария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1896

Сын: Михаил Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1898

Дочь: Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1900

Сын: Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1902

Дочь: Анастасия Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1904

Сын: Александр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1906

Дочь: Екатерина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1909

Дочь: Дария Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1910

Дочь: Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1911

Сын: Пётр Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1913

Сын: Василий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1915

Сын: Григорий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Захаров

д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.08.1915
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов
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