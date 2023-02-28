Анна Емельянова
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти06.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1893
Муж: Фёдор Захаров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.02.1894
Дочь: Мария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1896
Сын: Михаил Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.10.1898
Дочь: Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.07.1900
Сын: Сергей Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1902
Дочь: Анастасия Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
09.07.1904
Сын: Александр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
22.11.1906
Дочь: Екатерина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.03.1909
Дочь: Дария Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.04.1910
Дочь: Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.06.1911
Сын: Пётр Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1913
Сын: Василий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1915
Сын: Григорий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Захаров
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.08.1915
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от родов