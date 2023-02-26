Дария Фёдорова
Место рожденияд.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения14.03.1909
Дата смерти15.06.1909
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909
Отец: Фёдор Захаров
Мать: Анна Емельянова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1909
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.