Дария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДария Фёдорова

Дария Фёдорова

avatar

Место рождения

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

14.03.1909

Дата смерти

15.06.1909

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909

Отец: Фёдор Захаров

Мать: Анна Емельянова

д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
15.06.1909
д.Савлуки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close