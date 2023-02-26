Александра Фёдорова
Место рожденияд.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения16.04.1910
Дата смерти10.05.1910
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1910
Отец: Фёдор Захаров
Мать: Анна Емельянова
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
10.05.1910
д.Савлуки ( Архангельское ) Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.