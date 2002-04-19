(Салтыкова) Надежда
Место рождения
Дата рождения19.01.1931
Дата смерти19.04.2002
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1931
Отец: Салтыков Егор Павлович
Мать: Любовь Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шегуров Сергей Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1957
Сын: Шегуров Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Шегуров Сергей Иванович
Смерть
19.04.2002