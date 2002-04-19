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(Салтыкова) Надежда

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.01.1931

Дата смерти

19.04.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1891 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1931

Отец: Салтыков Егор Павлович

Мать: Любовь Ивановна

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шегуров Сергей Иванович

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шегуров Сергей Иванович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1957

Сын: Шегуров Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Шегуров Сергей Иванович

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
19.04.2002
Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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