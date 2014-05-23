Шегуров Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.07.1928
Дата смерти23.05.2014
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1928
Отец: Шегуров Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Салтыкова) Надежда
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Салтыкова) Надежда
Рождение ребёнка
03.09.1957
Сын: Шегуров Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: (Салтыкова) Надежда
Смерть
23.05.2014