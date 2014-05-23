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Шегуров Сергей Иванович

Место рождения

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.07.1928

Дата смерти

23.05.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1928

Отец: Шегуров Иван

Мать: не указана

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Салтыкова) Надежда

Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Салтыкова) Надежда

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.09.1957

Сын: Шегуров Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: (Салтыкова) Надежда

Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
23.05.2014
Княжиха, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

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