Пастухов Прохор Артемьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
03.04.1805 ст.
Сын: Пастухов Терентий (Прокопей) Прохорович
Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 оборот
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пастухов Никита Прохорович
Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна
ГАСО, 24-25-330-44об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пастухова Марья Прохоровна
Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1817
Дочь: (Пастухова) Федосья Прохоровна
Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна
ГАСО, рев1834, 24л
Рождение ребёнка
1821
Сын: Пастухов Назар Прохорович
Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна
ГАСО, рев1834, 23об
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Пастухова) Матрона Прохоровна
Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна
ГАСО, рев1834, 24л
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Пастухова) Марфа Прокопьевна
Мать ребёнка: Пастухова (Чеснокова) Екатерина Михайловна
ГАСО, 179-1-213-46л
Смерть
Неизвестно