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Пастухов Прохор Артемьевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Пастухов Артемий Васильевич

Мать: Пастухова Улита Васильевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пастухова Марья Захаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
03.04.1805 ст.

Сын: Пастухов Терентий (Прокопей) Прохорович

Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 оборот
Рождение ребёнка
1807

Сын: Пастухов Никита Прохорович

Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пастухова Марья Прохоровна

Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1817

Дочь: (Пастухова) Федосья Прохоровна

Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 24л
Рождение ребёнка
1821

Сын: Пастухов Назар Прохорович

Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 23об
Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Пастухова) Матрона Прохоровна

Мать ребёнка: Пастухова Марья Захаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 24л
Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Пастухова) Марфа Прокопьевна

Мать ребёнка: Пастухова (Чеснокова) Екатерина Михайловна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-46л
Смерть
Неизвестно

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