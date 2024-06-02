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Пастухова Улита Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Артемий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Пастухов Прохор Артемьевич

Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Пастухов Степан Артемьевич

Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Ярунина (Пастухова) Ирина Артемьевна

Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Пастухова Катерина Артемьевна

Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Пастухова Василиса Артемьевна

Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1799

Сын: Пастухов Илья Артемьевич

Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44об
Смерть
До 1834

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