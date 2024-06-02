Пастухова Улита Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Пастухов Прохор Артемьевич
Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Пастухов Степан Артемьевич
Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Ярунина (Пастухова) Ирина Артемьевна
Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Пастухова Катерина Артемьевна
Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 81 оборот
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Пастухова Василиса Артемьевна
Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич
ГАСО, 24-25-330-45л
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Пастухов Артемий Васильевич
ГАСО, 24-25-330-44об
Смерть
До 1834