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(Пастухова) Федосья Прохоровна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Пастухов Прохор Артемьевич

Мать: Пастухова Марья Захаровна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1834, 24л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1846

Сын: Наум Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-190об
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Афимья Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Любовь Дмитриевна

Отец ребёнка: Дмитрий Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Антонович

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-190об
Смерть
Неизвестно

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