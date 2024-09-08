(Пастухова) Федосья Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
ГАСО, рев1834, 24л
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Антонович
ГАСО, 179-1-213-191л Брак старообрядческой
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Варвара Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Антонович
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1846
Сын: Наум Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Антонович
ГАСО, 179-1-213-190об
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Афимья Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Антонович
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Антонович
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Любовь Дмитриевна
Отец ребёнка: Дмитрий Антонович
ГАСО, 179-1-213-191л
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Антонович
ГАСО, 179-1-213-190об
Смерть
Неизвестно