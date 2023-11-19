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Пастухова Марья Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1805 ст.

Сын: Пастухов Терентий Прохорович

Отец ребёнка: Пастухов Прохор Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 оборот
Рождение ребёнка
1807

Сын: Пастухов Никита Прохорович

Отец ребёнка: Пастухов Прохор Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-44об
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Пастухова Марья Прохоровна

Отец ребёнка: Пастухов Прохор Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастухов Прохор Артемьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-25-330-45л
Смерть
Неизвестно
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