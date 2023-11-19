Пастухова Марья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1805 ст.
Сын: Пастухов Терентий Прохорович
Отец ребёнка: Пастухов Прохор Артемьевич
ГАПК, фонд37, оп3, дело204а, 76 оборот
Рождение ребёнка
1807
Сын: Пастухов Никита Прохорович
Отец ребёнка: Пастухов Прохор Артемьевич
ГАСО, 24-25-330-44об
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Пастухова Марья Прохоровна
Отец ребёнка: Пастухов Прохор Артемьевич
ГАСО, 24-25-330-45л
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-25-330-45л
Смерть
Неизвестно