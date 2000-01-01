Суханова (Селезнева) Ирина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Иван Ильич
Отец ребёнка: Суханов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевлякова Анная Ильинична
Отец ребёнка: Суханов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Суханов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суханов Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суханов Илья
Смерть
Неизвестно