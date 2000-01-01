Суханова (Селезнева) Ирина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Селезнева) Ирина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селезнев Михаил Сергеевич

Мать: Селезнева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Иван Ильич

Отец ребёнка: Суханов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевлякова Анная Ильинична

Отец ребёнка: Суханов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Суханов Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Владимир Ильич

Отец ребёнка: Суханов Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Илья

Смерть
Неизвестно
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