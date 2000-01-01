Шевлякова (Суханова) Анная Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевляков Александр Иванович
Отец ребёнка: Шевляков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пожидаева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Шевляков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Ивановна
Отец ребёнка: Шевляков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шевляков Иван
Смерть
Неизвестно