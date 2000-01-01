Шевлякова (Суханова) Анная Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевлякова (Суханова) Анная Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Илья

Мать: Суханова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевляков Александр Иванович

Отец ребёнка: Шевляков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пожидаева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Шевляков Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Отец ребёнка: Шевляков Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевляков Иван

Смерть
Неизвестно
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