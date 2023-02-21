Суханов Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена (?) Ивановна
Мать ребёнка: Суханова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суханова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Суханова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суханова Валентина
Смерть
Неизвестно