Суханов Иван Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Илья

Мать: Суханова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена (?) Ивановна

Мать ребёнка: Суханова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Суханова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Валерий Иванович

Мать ребёнка: Суханова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Валентина

Смерть
Неизвестно
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