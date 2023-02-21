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Селезнев Михаил Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.

Сын: Селезнев Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна

Борисовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.03.1912

Дочь: Рожнова Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
13.05.1917 ст.

Сын: Селезнев Петр Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна

Борисовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 30.07.1922

Сын: Селезнев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна

Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Илья Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анциферова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Селезнев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна

Смерть
Около 1948
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