Селезнев Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1910 ст.
Сын: Селезнев Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
02.03.1912
Дочь: Рожнова Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
13.05.1917 ст.
Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 30.07.1922
Сын: Селезнев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна
Липовка, Мордовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анциферова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Селезнев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Селезнева Марфа Алексеевна
Смерть
Около 1948