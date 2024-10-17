Стрепетова Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1899
Дата смерти07.10.1982
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1899
Отец: Стрепетов Иван Николаевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.04.?
Дочь: Сидрякова (Моисеенко) Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
14.05.1926
Сын: Моисеенко Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Харитонович
Алексиковский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.02.1929
Сын: Моисеенко Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
18.01.1937
Дочь: Козловцева (Моисеенко) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Харитонович
Смерть
07.10.1982
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область