Стрепетова Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрепетова Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1899

Дата смерти

07.10.1982

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1899

Отец: Стрепетов Иван Николаевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеенко Григорий Харитонович

Рождение ребёнка
26.04.?

Дочь: Сидрякова (Моисеенко) Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Харитонович

Рождение ребёнка
14.05.1926

Сын: Моисеенко Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Харитонович

Алексиковский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
03.02.1929

Сын: Моисеенко Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Харитонович

Рождение ребёнка
18.01.1937

Дочь: Козловцева (Моисеенко) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Моисеенко Григорий Харитонович

Смерть
07.10.1982
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область

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