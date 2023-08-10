Стрепетов Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрепетов Иван Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрепетов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрепетов Андрей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алифанова (Стрепетова) Аграфена (Агриппина) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрепетова Нюра (Анна) Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
08.08.1899

Дочь: Стрепетова Александра Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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