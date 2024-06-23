Алифанова (Стрепетова) Аграфена (Агриппина) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алифанова (Стрепетова) Аграфена (Агриппина) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрепетов Иван Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алифанова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Алифанов Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алифанов Семен Иванович

Отец ребёнка: Алифанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алифанов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно

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