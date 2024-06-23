Алифанова (Стрепетова) Аграфена (Агриппина) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрепетов Иван Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алифанова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Алифанов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алифанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алифанов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно