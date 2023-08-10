Стрепетов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрепетов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрепетов Иван Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрепетова Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрепетов Николай Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрепетова Мария Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно