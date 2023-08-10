Стрепетова Клавдия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрепетов Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Смерть
Неизвестно