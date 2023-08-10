Стрепетова Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрепетова Клавдия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрепетов Андрей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Смерть
Неизвестно