Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Васильевич

Мать ребёнка: Стрепетова Клавдия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Стрепетова Клавдия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрепетова Клавдия Андреевна

Смерть
Неизвестно