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Стрепетов Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрепетов Андрей Иванович

Мать: Прасковья (Паранья)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрепетова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Стрепетова Антонина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стрепетова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Стрепетова Антонина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрепетова Антонина

Смерть
Неизвестно

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