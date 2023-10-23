Стрепетов Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрепетов Андрей Иванович
Мать: Прасковья (Паранья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрепетова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Стрепетова Антонина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стрепетова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Стрепетова Антонина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стрепетова Антонина
Смерть
Неизвестно