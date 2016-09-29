Сидрякова (Моисеенко) Антонина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.?
Дата смерти29.09.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Пищулина (Сидрякова) Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Сидряков Василий Захарович
Рождение ребёнка
20.10.1956
Дочь: Данилова (Сидрякова) Галина Васильевна
Отец ребёнка: Сидряков Василий Захарович
Смерть
29.09.2016
Витебск, Витебская область