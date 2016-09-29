Сидрякова (Моисеенко) Антонина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидрякова (Моисеенко) Антонина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.?

Дата смерти

29.09.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.?

Отец: Моисеенко Григорий Харитонович

Мать: Стрепетова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сидряков Василий Захарович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Пищулина (Сидрякова) Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Сидряков Василий Захарович

Рождение ребёнка
20.10.1956

Дочь: Данилова (Сидрякова) Галина Васильевна

Отец ребёнка: Сидряков Василий Захарович

Смерть
29.09.2016
Витебск, Витебская область

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