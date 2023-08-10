Моисеенко Григорий Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1890
Дата смерти20.09.1970
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1890
Отец: Моисеенко Харитон
Мать: Паранья
Рождение ребёнка
14.05.1926
Сын: Моисеенко Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Стрепетова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1937
Дочь: Козловцева Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Стрепетова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
03.02.?
Сын: Моисеенко Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Стрепетова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.?
Дочь: Сидрякова Антонина Григорьевна
Мать ребёнка: Стрепетова Александра Ивановна
Смерть
20.09.1970
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область