Моисеенко Григорий Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Григорий Харитонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1890

Дата смерти

20.09.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1890

Отец: Моисеенко Харитон

Мать: Паранья

Рождение ребёнка
14.05.1926

Сын: Моисеенко Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Стрепетова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1937

Дочь: Козловцева Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Стрепетова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
03.02.?

Сын: Моисеенко Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Стрепетова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
26.04.?

Дочь: Сидрякова Антонина Григорьевна

Мать ребёнка: Стрепетова Александра Ивановна

Смерть
20.09.1970
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
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