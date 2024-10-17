Моисеенко Харитон Давыдович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Харитон Давыдович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеенко Давыд

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Антон Харитонович

Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Иван Харитонович

Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Михаил Харитонович

Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна

Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья

Рождение ребёнка
20.11.1890

Сын: Моисеенко Григорий Харитонович

Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья

Смерть
Неизвестно

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