Моисеенко Харитон Давыдович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеенко Давыд
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Антон Харитонович
Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Иван Харитонович
Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Моисеенко Михаил Харитонович
Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кривобок Арина (Моисеенко) Харитоновна
Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья
Рождение ребёнка
20.11.1890
Сын: Моисеенко Григорий Харитонович
Мать ребёнка: Моисеенко (Шевченко) Паранья
Смерть
Неизвестно