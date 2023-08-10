Моисеенко Антон Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Моисеенко Харитон
Мать: Паранья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеенко Надежда Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеенко Лидия Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно