Моисеенко Антон Харитонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеенко Антон Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Моисеенко Харитон

Мать: Паранья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеенко Надежда Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеенко Лидия Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Моисеенко Иван Антонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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