Козловцева (Моисеенко) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1937
Дата смерти22.04.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937
Бракосочетание
19.01.1960
Рождение ребёнка
05.02.1961
Дочь: Комова (Козловцева) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Козловцев Иван Тихонович
Рождение ребёнка
16.08.1964
Дочь: Лаврентьева (Козловцева) Галина Ивановна
Отец ребёнка: Козловцев Иван Тихонович
Смерть
22.04.2020
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial?name=Валентина&surname=Козловцева&patronymic=Григорьевна&page=1&on_page=10&date_birth=&date_death=