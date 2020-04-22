Козловцева (Моисеенко) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козловцева (Моисеенко) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1937

Дата смерти

22.04.2020

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1937

Отец: Моисеенко Григорий Харитонович

Мать: Стрепетова Александра Ивановна

Бракосочетание
19.01.1960

Муж: Козловцев Иван Тихонович

Рождение ребёнка
05.02.1961

Дочь: Комова (Козловцева) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Козловцев Иван Тихонович

Рождение ребёнка
16.08.1964

Дочь: Лаврентьева (Козловцева) Галина Ивановна

Отец ребёнка: Козловцев Иван Тихонович

Смерть
22.04.2020
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
https://rgis.mosreg.ru/v3/#/burial?name=Валентина&surname=Козловцева&patronymic=Григорьевна&page=1&on_page=10&date_birth=&date_death=

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