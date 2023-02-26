Неучев Семён Петров
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Неучев Пётр Адрианов
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1901
Сын: Неучев Пётр Семёнов
Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1905
Дочь: Наталья Семёнова
Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1907
Дочь: Ольга Семёнова
Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1908
Сын: Неучев Борис Семёнов
Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1910
Дочь: Александра Семёнова
Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1912
Дочь: Клавдия Семёнова
Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1913
Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неучева Дарья Гаврилова
Смерть
Неизвестно