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Неучев Семён Петров

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Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Неучев Пётр Адрианов

Мать: Неучева Александра Маркова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.10.1901

Сын: Неучев Пётр Семёнов

Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
13.08.1905

Дочь: Наталья Семёнова

Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
16.06.1907

Дочь: Ольга Семёнова

Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
21.07.1908

Сын: Неучев Борис Семёнов

Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
20.05.1910

Дочь: Александра Семёнова

Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
17.04.1912

Дочь: Клавдия Семёнова

Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
08.05.1913

Сын: Неучев Николай Семенович

Мать ребёнка: Неучева Дарья Гаврилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неучева Дарья Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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