Неучев Николай Семенович
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения08.05.1913
Дата смерти10.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1913
Отец: Неучев Семён Петров
Мать: Неучева Дарья Гаврилова
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
10.01.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Киевская обл., Смелянский р-н, д. Белозерье, юго-западнее, 500 м, лес