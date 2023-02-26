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Неучев Николай Семенович

Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

08.05.1913

Дата смерти

10.01.1944

Пол

Мужской

Отец

Около 1866 г.р.

Мать

До 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1913

Отец: Неучев Семён Петров

Мать: Неучева Дарья Гаврилова

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
10.01.1944
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Украинская ССР, Киевская обл., Смелянский р-н, д. Белозерье, юго-западнее, 500 м, лес
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